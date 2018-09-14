11:32 14.09.2018 | Происшествия | Новости
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На юге Франции автомобиль въехал в бар, два человека травмированы

На юге Франции в ночь на пятницу, 14 сентября, неизвестный на своей машине наехал на посетителей бара.

На юге Франции автомобиль въехал в бар, два человека травмированы

В результате происшествия травмы получили два человека. Как сообщает местное издание The Local France, инцидент произошел в Ниме около часу ночи.

По данным полиции 32-летний мужчина целенаправлено направил свой автомобиль на посетителей местного бара, которые находились на тротуаре перед заведением. Скорая помощь увезла в больницу двух посетителей бара с легкими травмами.

Вместе с тем очевидцы утверждают, что водитель кричал "Аллах Акбар". После наезда на толпу он пытался покинуть место преступления, но был задержан. Французская прокуратура открыла расследование по статье "Покушение на убийство".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Франции в Камбре в результате наезда на толпу около ночного клуба пострадали семь человек.


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