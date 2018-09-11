14:18 11.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области мужчина умер от ботулизма

В понедельник, 10 сентября, в реанимационное отделение Харьковской областной инфекционной клинической больницы были доставлены супруги, отравившиеся вяленым лещом. Супруг умер в течение часа после госпитализации.

В Херсонской области мужчина умер от ботулизма

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили медики, жена погибшего жива, однако сейчас находится в тяжелом состоянии. Предполагаемая причина ботулизма - копченая рыба домашнего приготовления.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов выяснили, что после появления симптомов тяжелой болезни пара целый день оставалась дома. Только в семь часов вечера люди обратилась в инфекционную больницу Херсона, после чего в течение часа глава семейства скончался. 

Стоит добавить, что это восьмая с начала года смерть от ботулизма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Бердянске Запорожской области зафиксирован случай заболевания холерой. В городскую больницу обратился отдыхающий житель Днепропетровской области. Он жаловался на острый гастроэнтероколит.


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