В Херсонской области мужчина умер от ботулизма

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили медики, жена погибшего жива, однако сейчас находится в тяжелом состоянии. Предполагаемая причина ботулизма - копченая рыба домашнего приготовления.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов выяснили, что после появления симптомов тяжелой болезни пара целый день оставалась дома. Только в семь часов вечера люди обратилась в инфекционную больницу Херсона, после чего в течение часа глава семейства скончался.

Стоит добавить, что это восьмая с начала года смерть от ботулизма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Бердянске Запорожской области зафиксирован случай заболевания холерой. В городскую больницу обратился отдыхающий житель Днепропетровской области. Он жаловался на острый гастроэнтероколит.