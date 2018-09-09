Президент Молдовы попал в страшную аварию - ФОТО

Как отмечает пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву, в результате аварии президентский автомобиль перевернулся. Главу государства доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, известно, что в результате дорожной аварии серьезно пострадала мать Додона. Также в ДТП попала машина Службы государственной охраны, которая ехала в президентском кортеже.

На месте инцидента работает полиция, устанавливаются все причины случившегося.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. Инцидент произошел на пересечении улиц и Ивана Мазепы. По предварительной информации, патрульные не пропустили другой автомобиль – Фольксваген пассат. Однако, полисмены были при исполнении и проезжали перекресток со звуковым сигналом и включенными световыми сигналами, то виновен будет водитель второго автомобиля.