16:54 09.09.2018 | Происшествия | Новости
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Президент Молдовы попал в страшную аварию - ФОТО

Глава Республики Молдова Игорь Додон сегодня, девятого сентября, попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает издание Unimedia.

Президент Молдовы попал в страшную аварию - ФОТО

Как отмечает пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву, в результате аварии президентский автомобиль перевернулся. Главу государства доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, известно, что в результате дорожной аварии серьезно пострадала мать Додона. Также в ДТП попала машина Службы государственной охраны, которая ехала в президентском кортеже.

На месте инцидента работает полиция, устанавливаются все причины случившегося.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. Инцидент произошел на пересечении улиц и Ивана Мазепы. По предварительной информации, патрульные не пропустили другой автомобиль – Фольксваген пассат. Однако, полисмены были при исполнении и проезжали перекресток со звуковым сигналом и включенными световыми сигналами, то виновен будет водитель второго автомобиля.


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