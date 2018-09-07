На Одещине произошло смертельное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW 3 на номерах болгарской регистрации, двигался в сторону города по Ильичевской дороге. В один момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, по которой двигался автомобиль BMW 7.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало три пассажира вместе с водителем BMW, все они погибли. В другом авто пострадали четыре человека, их госпитализировали, двое из них находятся в реанимации. Предварительная причина аварии - превышение скорости движения рулевым красной BMW 3.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ивановском районе Одесской области случилась жуткая авария с участием двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло два человека.