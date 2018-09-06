10:37 06.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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По факту крушения вертолета в Киеве возбуждено уголовное дело

В четверг, шестого сентября, сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по факту падения вертолета на Трухановом острове в украинской столице. 

По факту крушения вертолета в Киеве возбуждено уголовное дело

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Отметим, прокуратура города будет осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту крушения вертолета. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) УК Украины.

Как выяснили столичные правоохранители, вертолет вылетел с базы на Гидропарке. Продержавшись в воздухе около 40 секунд, его начало бросать и крутить в разные стороны, после чего вертолет потерял высоту и упал.

По словам полицейских, многочисленные травмы получил 62-летний командир-пилот и 70-летний пилот вертолета. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Стоит добавить, что в настоящее время на месте инцидента продолжается осмотр, устанавливаются обстоятельства и свидетели аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на Трухановом острове произошла страшная авария с вертолетом, в результате чего травмы получили двое пассажиров.


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