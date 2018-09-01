10:31 01.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Черкащине малолетние дети подожгли сеновал - ВИДЕО

В поселке Сигнаевка, Шполянского района Черкасской области детские шалости на сеновали стали причиной масштабного пожара. Об этом говорится на официальном сайте украинского ГСЧС. 

На Черкащине малолетние дети подожгли сеновал - ВИДЕО

На место происшествия оперативно прибыли спасатели 17-й государственной пожарно-спасательной части, огонь был полностью ликвидирован в течении 50 минут. Благодаря усилиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня внутрь сооружения и защитить расположен рядом жилой дом.

В результате инцидента, огнем пожара уничтожена кровля сооружения и 3 тонны сена составленного рядом с сооружением. По предварительным данным причиной пожара стали неосторожные действия малолетних детей хозяев сельхозугодия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в помещении магазина стройматериалов. В ходе ликвидации пожара принимали участие 15 человек личного состава пожарной группы и 3 единицы техники ДСНС. Вероятной причиной возгорания являются неполадки в системе электроснабжения помещения, где складировались строительные материалы.


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