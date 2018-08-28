Под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 11 пострадавших - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, авария произошла около восьми часов утра.

Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу, в том числе трое детей.

Сейчас правоохранители установили, что водитель маршрутки не справился с управлением и на повороте дороги допустил столкновение с грузовым автомобилем в результате аварии микроавтобус перевернулся на бок.

Маршрутка перевозила пассажиров из Кривого Рога в Затоку на отдых.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера, 27 августа в центре Славянская маршрутка столкнулась с микроавтобусом, в результате чего пострадали три человека.