В Шотландии в торговом центре произошла утечка химвещества, пострадали 40 человек - ФОТО

В результате инцидента пострадали около 40 человек. При этом полиция эвакуировала несколько сотен людей.

Как сообщила The Scottish Sun, ссылаясь на слова свидетелей инцидента, у эвакуированных людей начался "приступ спонтанного кашля". Прибывшие на место происшествия пожарная служба и полиция перекрыли ведущие к торговому центру дороги.

На месте происшествия за медицинской помощью обратились 40 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 августа в Бельгии эвакуировали порт Антверпена в связи с пожаром на складе с химикатами. В результате инцидента в радиусе 1,8 км от зоны возгорания эвакуировали все суда и предприятия, а судоходство и автомобильное движение в данном районе ограничили.