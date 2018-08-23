10:59 23.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Шотландии в торговом центре произошла утечка химвещества, пострадали 40 человек - ФОТО

В Шотландии в четверг утром, 23 августа, в торговом центре Silverburn в Глазго произошла утечка химического вещества.

В Шотландии в торговом центре произошла утечка химвещества, пострадали 40 человек - ФОТО

В результате инцидента пострадали около 40 человек. При этом полиция эвакуировала несколько сотен людей.

Как сообщила The Scottish Sun, ссылаясь на слова свидетелей инцидента, у эвакуированных людей начался "приступ спонтанного кашля". Прибывшие на место происшествия пожарная служба и полиция перекрыли ведущие к торговому центру дороги.

На месте происшествия за медицинской помощью обратились 40 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 августа в Бельгии эвакуировали порт Антверпена в связи с пожаром на складе с химикатами. В результате инцидента в радиусе 1,8 км от зоны возгорания эвакуировали все суда и предприятия, а судоходство и автомобильное движение в данном районе ограничили.


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