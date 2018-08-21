16:15 21.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше неизвестные напали на украинскую пару

В понедельник вечером, 20 августа, в польском городе Познань три человека с мачете напали на  украинцев. Граждане Украины были вынуждены прятаться на территории пожарной части.

В Польше неизвестные напали на украинскую пару

Около десяти вечера на территорию пожарной части забежал окровавленный мужчина с девушкой. Через несколько минут вслед за ними приехал темный автомобиль, из которого вышли три человека с мачете. Они пытались избить мужчину и угрожали ему. Пожарные вызвали полицию.

Раненого мужчину забрала "скорая", а правоохранители вскоре задержали двух мужчин, причастных к нападению.  Правоохранители добавили, что украинец не получил серьезных травм.

Как сообщал "УРА-Информ", в районе Рио-де-Жанейро правоохранители проводили спецоперацию по зачистке наркоторговцев и участников преступной группировки, в результате чего погибло по меньшей мере 10 человек. Как сообщают местные СМИ, среди погибших - 11 преступников и один военнослужащий.


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