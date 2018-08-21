11:57 21.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове нашли мертвой супругу мужчины, устроившего стрельбу возле горсовета

В Харькове во вторник утром, 21 августа, на Лысой горе найдена мертвой супругу мужчины, который в ночь на 20 августа устроил стрельбу в городском совете.

В Харькове нашли мертвой супругу мужчины, устроившего стрельбу возле горсовета

 

 

Погибшей было 42 года, на ее теле насчитали не менее пяти огнестрельных ранений. Как сообщает UA Харьков, по предварительным выводам экспертов, смерть наступила еще в воскресенье около десяти часов вечера. В доме также найдены пистолет и винтовка. С ночи здесь работают следователи.

В свою очередь в полиции Харькова подтвердили убийство супруги мужчины, который в ночь на 20 августа устроил стрельбу в городском совете. По словам глава Главного управления Национальной полиции Харьковской области Олега Беха, была найдена женщина с огнестрельными ранениями.

На место выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, которая вместе с судебным медиком увидели в помещении женщину, у которой было несколько огнестрельных ранений. Смерть наступила еще 19 августа. У женщины были огнестрельные ранения левого глаза, челюсти, на шее и на предплечье. Она находилась мертвой возле своей кровати. В ходе осмотра места происшествия было найдено и изъято большое количество огнестрельного оружия, патронов, также станок, на котором изготовлялись патроны, - рассказал Бех, добавив, что имя погибшей Наталья Пиякова, 1976 года рождения. Она вышла замуж за разыскиваемого харьковского стрелка, Александра Пиякова в 2014 году.

В полиции также отметили, что подозреваемый в убийстве злоупотреблял алкоголем, и, вероятно, совершил убийство жены, находясь в состоянии алкогольного обпянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 20 августа в городском совете Харькова произошла стрельба, в результате которой погиб полицейский и тяжелое ранение получил охранник. Нападавшего застрелили на месте, установлено, что он был пьян.


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