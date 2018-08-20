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В Харькове неизвестный открыл огонь по полицейским, один из правоохранителей погиб, - ФОТО, ВИДЕО

В центре Харькова в воскресенье,19 августа, неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским.

В Харькове неизвестный открыл огонь по полицейским, один из правоохранителей погиб, - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента один из правоохранителей получил ранения. Как сообщает пресс-служба полиции Харькова, патрульные применили табельное оружие и обезвредили стрелка. От полученного ранения патрульный скончался на месте.

В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказала, что сейчас личность стрелявшего устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник городского совета и полицейский.

Раненый находится в стабильном тяжелом состоянии, - пояснил он, добавив, что по факту произошедшего открыто уголовные дело по статьям Умышленное убийство и Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Харьковской области в воскресенье, 19 августа столкнулись две легковушки. В результате аварии погибли три человека. Еще один человек пострадал.


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