15:57 20.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Дарницком районе столицы произошло смертельное ДТП

В столичном Дарницком районе микроавтобус столкнулся с легковушкой, в результате аварии погибла женщина, еще восемь человек травмированы.

В Дарницком районе столицы произошло смертельное ДТП

Как сообщает отдел коммуникации полиции, инцидент произошел на проспекте Николая Бажана под мостом с участием микроавтобуса Mercedes Vito и автомобиля Lada Priora.

В результате сильного столкновения автомобилей, телесные повреждения получили оба водителя, трое пассажиров Mercedes и четверо пассажиров - ВАЗа. Среди пострадавших - 11-летний мальчик, который находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также одна пассажирка ВАЗа скончалась в медицинском учреждении.

В данное время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. Инцидент произошел на пересечении улиц 29 сентября и Ивана Мазепы. 


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