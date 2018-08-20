В Дарницком районе столицы произошло смертельное ДТП

В столичном Дарницком районе микроавтобус столкнулся с легковушкой, в результате аварии погибла женщина, еще восемь человек травмированы.
Как сообщает отдел коммуникации полиции, инцидент произошел на проспекте Николая Бажана под мостом с участием микроавтобуса Mercedes Vito и автомобиля Lada Priora.
В результате сильного столкновения автомобилей, телесные повреждения получили оба водителя, трое пассажиров Mercedes и четверо пассажиров - ВАЗа. Среди пострадавших - 11-летний мальчик, который находится в больнице в тяжелом состоянии.
Также одна пассажирка ВАЗа скончалась в медицинском учреждении.
В данное время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. Инцидент произошел на пересечении улиц 29 сентября и Ивана Мазепы.