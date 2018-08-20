Прокуратура Италии разрешит снести остатки моста в Генуе

Речь идет о части моста, расположенной над зданиями по улице Порро, откуда ранее были эвакуированы жители. Как сообщает в понедельник, 20 августа, агентство АНСА, 17 августа прокуратура наложила запрет на использование оставшихся конструкций моста и его обломков.

Такое решение было принято, чтобы "заморозить место преступления" и позволить перемещать обломки моста в место, где с ними смогут ознакомиться следователи.

Сегодня 11 семей, эвакуированных из домов вблизи обрушившегося моста, переселят в новое жилье. В течение нескольких недель новое жилье получат еще 40 семей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате обрушения моста в Генуе погибли 43 человека, 16 получили ранения, по данным СМИ двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Операции по поиску и спасению жертв обрушения прекращены. В понедельник также были приостановлены работы по разбору личных вещей из эвакуированных зданий. Это было сделано после того, как работающие на месте происшествия пожарные услышали скрипы в районе одной из оставшихся опор моста.