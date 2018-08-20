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Под Киевом в страшном ДТП погибли четыре человека - ФОТО, ВИДЕО

На Новоирпенской трассе в воскресенье вечером, 19 августа, столкнулись две иномарки.

Под Киевом в страшном ДТП погибли четыре человека - ФОТО, ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в результате столкновения внедорожника Suzuki и Citroлn. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroлn. Как следствие, он влетел ему в бок.

Из пяти пассажиров Suzuki погибло две женщины, еще трое парней в больнице. Из пассажиров Citroen погибли два парня.

 

 

Прибывшим на месте аварии спасателям пришлось с помощью спецсредств доставать погибших. При этом до их приезда очевидцы инцидента пытались сами с помощью бензопилы вытащить водителя Citroлn, который на тот момент был еще жив. Однако его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас полиция выясняет причины столкновения.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Харьковской области в результате авари два человека погибли на месте, еще одна гражданка умерла в карете скорой помощи.


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