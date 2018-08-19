15:32 19.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Джентельменская" потасовка двух ревницев обернулась кровавой поноживщиной - ФОТО

В Киеве на Караваевых дачах ревнивый муж стал "жертво" любовника своей супруги. Об этом передает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, супруги другом молодых выпивали дома. В процессе распития спиртных напитков муж заподозрил свою "благоверную" в том, что она изменяет ему с его же другом.

В результате, между двумя ревнивцами произошел конфликт. Сначала они выясняли отношения в словесной перепалке. Однако, в пьяном угаре, один из фигурантов схватился за острый предмет, несколько раз ударил ревнивого мужа, после чего выволок на лестничную клетку и выкинул с подъезда.

В результате ударов по голове и падения со ступенек медики диагностировали у закрытую черепно-мозговую травму, рассечение на голове в районе затылка, а также внутренние повреждения грудной клетки и брюшной полости.

Примечательно, что потерпевший отказался от госпитализации. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Святошинском районе дружественная встреча переросла в поножовщину со смертельным исходом.


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