В Турции фанатик пытался застрелить мусульманского муфтия

По предварительной информации, в здание местной администрации забежал один из сотрудников, который открыл беспорядочный огонь по людям внутри.

Преступнику удалось застрелить 5 верующих, в том числе и заместителя муфтия, последнему удалось избежать физической расправы. После стрелок попытался покончить жизнь самоубийством, но его увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Турецкие правоохранители считают, что это была попытка покушения на почве профессиональной деятельности муфтия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в самом центре украинской столицы неподалеку вареничной на бульваре Леси Украинки произошла перестрелка. В данное время на месте инцидента работает полиция и следственно-оперативная группа. Само заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия.