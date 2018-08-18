14:12 18.08.2018 | Происшествия | Новости
100201639:roman

В Турции фанатик пытался застрелить мусульманского муфтия

В турецком городе Терджан религиозный фанатик напал на офис муфтия. Об этом говорится в сообщении администрации провинции Стамбул.

В Турции фанатик пытался застрелить мусульманского муфтия

По предварительной информации, в здание местной администрации забежал один из сотрудников, который открыл беспорядочный огонь по людям внутри. 

Преступнику удалось застрелить 5 верующих, в том числе и заместителя муфтия, последнему удалось избежать физической расправы. После стрелок попытался покончить жизнь самоубийством, но его увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Турецкие правоохранители считают, что это была попытка покушения на почве профессиональной деятельности муфтия. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в самом центре украинской столицы неподалеку вареничной на бульваре Леси Украинки произошла перестрелка. В данное время на месте инцидента работает полиция и следственно-оперативная группа. Само заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия. 


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