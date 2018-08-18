В Канаде разбился легкомоторный самолет

Инцидент произошел около деревни Форт-Симпсон и озера Литл Доктор. По предварительной информации, пилот самолета Cessna 206 не справился с управлением, когда пытался посадить воздушное судно на лыжи. От удара о воду транспорт разорвало на две части.

В результате крушения погибло 3 человека, двое, пилот и пассажир, выжили, их осмотрели медики, после чего отпустили домой. На данный момент на месте происшествия работает полиция и спасатели, которые проводят поиски затонувших тел.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в провинции Тревизо на севере Италии произошло крушение легкомоторного самолета. Летательный аппарат во время взлета зацепил кабель высоковольтной линии электропередачи и рухнул на землю. В результате аварии погибли два человека.