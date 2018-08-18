13:53 18.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Волыни перекрыли очередной канал переправки нелегалов - ФОТО

В Волынской области пограничникам удалось задержать группу нелегалов из Бангладеша. Об этом говорится на официальном сайте Госпогранслужбы.

На Волыни перекрыли очередной канал переправки нелегалов - ФОТО

Иностранцы пытались проникнуть в Польшу, а затем в Германию, это подтвердил один из задержанных, где они собирались работать на строке.  

Трех граждан Бангладеш и одного Пакистана задержали на участке отдела пограничной службы "Ровно" за 5 километров до границы Украины при попытке их незаконной переправки в Польшу.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". На данный момент проводятся проверочные мероприятия и составления материалов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские пограничники провели операцию по задержанию группы нелегалов, которая пыталась проникнуть в Европу через украино-российскую границу. 


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