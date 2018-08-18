Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Луганском и Донецком направлениях российские бандформирования применяли минометы и пулеметы запрещенного Минскими договоренностями калибра. На этот раз огонь был зафиксирован в районе Крымского, Новозвановка, Новолуганское, Луганского, Марьинки, Красногоровка, Невельского, Новомихайловка, Чермалык, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино.

На Мариупольском в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино режим нарушения тишины зафиксирован лишь частично, ВСУ вынуждены были открыть ответный огонь. В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал, потери в рядах противника уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в 50 километрах от Донецка.