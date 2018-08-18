09:37 18.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 40 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.  

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Луганском и Донецком направлениях российские бандформирования применяли минометы и пулеметы запрещенного Минскими договоренностями калибра. На этот раз огонь был зафиксирован в районе Крымского, Новозвановка, Новолуганское, Луганского, Марьинки, Красногоровка, Невельского, Новомихайловка, Чермалык, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. 

На Мариупольском в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино режим нарушения тишины зафиксирован лишь частично, ВСУ вынуждены были открыть ответный огонь. В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал, потери в рядах противника уточняются. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в 50 километрах от Донецка


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