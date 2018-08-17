13:58 17.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии автобус с пассажирами попал в аварию

В северной части Германии возле города Росток произошла авария с пассажирским автобусом, в котором находилось 55 пассажиров.

В Германии автобус с пассажирами попал в аварию

Как сообщает издание Spiegel Online, по меньшей мере в результате аварии пострадали 16 человек.

Известно, что комфортабельный автобус компании Flixbus ехал из Швеции через Данию и Росток в Берлин. По неизвестным причинам, автобус перевернулся на обочину. В результате аварии шесть человек получили серьезные повреждения, еще 10 – легкие травмы.

Сейчас, на месте инцидента работает полиция и медики. Движение по трассе после ДТП перекрыли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на Житомирской трассе BMW столкнулась с Toyota и отбойником. По предварительной информации, водитель "немца" не пропустил Toyota, который пытался обогнать автомобиль и заехать в "карман" для совершения маневра на встречную полосу. Как итог, оба автомобилиста не смогли поделить дорожную полосу, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия.


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