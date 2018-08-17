13:59 17.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и скрылся

Под Киевом в пятницу, 17 августа, нетрезвый водитель легковушке сбил полицейского и скрылся с места происшествия.

Под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и скрылся

Полицейского доставили в больницу, где ему диагностировали травму головы и ушибы тела. Как сообщил Отдел коммуникации полиции в Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Бобрица. Группа реагирования патрульной полиции, обеспечивая правопорядок и безопасность дорожного движения на дорогах Киево-Святошинского района, остановила "ВАЗ", водитель которой вызвал подозрение. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров.

Уже с первого взгляда было видно, что мужчина за рулем нетрезв. По требованию правоохранителей выключить двигатель и выйти из машины водитель не отреагировал. Вместо этого он нажал на педаль газа и быстро тронулся с места, травмировал работника полиции.

Вскоре полиция догнала беглеца и задержала его. Сейчас 31-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Теперь, за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии против открыто уголовное дело по статье Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено подозрение и ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Франции в ночь на пятницу, 17 августа, автобус с детьми столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали девять человек. Как сообщает L'Union, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Париж - Реймс в коммуне Виллер-Агрон-Эгизи региона Пикардия.


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