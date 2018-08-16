12:59 16.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Винницей на дорогу вылилось десять тонн мазута

В Винницкой области в четверг, 16 августа, у грузовика, который перевозил мазут, оторвалось колесо.

Под Винницей на дорогу вылилось десять тонн мазута

В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Винница-Гайсин растеклось десять тонн мазута. Жидкость заняла полкилометра пути. Как сообщают журналисты с места события, спасатели сейчас засыпают черную жидкость песчаной смесью и должны вывезти землю, пропитанную мазутом.

Сам водитель грузовика пояснил, что это непредсказуемая авария. Хорошо, что хоть без страшных последствий. Такое колесо могло бы убить кого-то, - рассказал водитель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернопольской области в среду вечером, 15 августа, перевернулась цистерна дизельным топливом. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Озерная после девяти часов вечера. Как сообщает пресс-службе Гласного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, уже на месте выяснилось, что перевернулась цистерна грузового автомобиля. Ситуация осложнялась тем, что данная емкость была наполнена дизельным топливом.


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