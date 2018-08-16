09:51 16.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

В ряде районов Киева зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Так, засорение диоксидом азота достигнет 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК).

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация), в районах: Бессарабской площадей и Демеевской; улицы Довженко и проспекта Победы.

Также уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; Оболонского проспекта и проспекта Победы; бульвара Л.Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодняшнее утро, 16 августа, в украинской столице началось для спасателей с неприятностей. В частности, сотрудники ГСЧС сейчас устраняют все последствия непогоды.


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  • Девяти странам-членам ЕС, а именно Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании, грозят санкции за превышение установленных предельных уровней загрязнения воздуха. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
 
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