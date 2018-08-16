Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация), в районах: Бессарабской площадей и Демеевской; улицы Довженко и проспекта Победы.

Также уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; Оболонского проспекта и проспекта Победы; бульвара Л.Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодняшнее утро, 16 августа, в украинской столице началось для спасателей с неприятностей. В частности, сотрудники ГСЧС сейчас устраняют все последствия непогоды.