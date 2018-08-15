Во Львовской области микроавтобус столкнулся с фурой, есть жертвы

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Авария произошла сегодня утром 15 августа, на трассе Киев-Чоп в селе Орява, из-за сильного столкновения погиб водитель автомобиля Mercedes Sprinter.

На месте инцидента спасатели отбуксировали Mercedes и отключили аккумуляторные батареи для предотвращения возгорание транспортного средства. Кроме того, пожарные службы осуществили промывку дорожного полотна от разлитых горюче-смазочных материалов.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Франции, в городе Лилль неизвестный протаранил дверь мечети. После столкновения водитель скрылся с места происшествия. К счастью, никто из людей не пострадал.