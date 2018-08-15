09:39 15.08.2018 | Происшествия | Новости
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Появились новые подробности обрушения моста в Генуе

После обрушения моста в итальянской Генуе появились новые подробности, количество погибших по состоянию на сегодня 15 августа, составляет 38 человек.

Появились новые подробности обрушения моста в Генуе

Об этом сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини на своей странице в Facebook.

Еще вчера вечером погибших было только 22 человека. Среди жертв аварии - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет.

Отметим, что обрушение произошло во вторник днем. Из-за этого инцидента 440 человек вынуждены были покинуть свои дома.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", количество погибших в результате обвала автомобильного моста в Генуе растет количество жертв обвала автомобильного моста. По последним данным в аварии погибли 35 человек. 


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