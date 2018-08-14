В разных городах Швеции произошли "фейерверки" из автомобилей - ФОТО

Как сообщили в полиции, не исключено, что это был поджог.

Известно, что в городе Гетеборг сгорели не менее 88 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах.

В свою очередь, в Тролльхеттане более 40 молодых людей в масках поджигали машины и атаковали сотрудников полиции, забрасывая их камнями.

Правоохранители не исключают, что такие действия хулиганов координировались через соцсети. Однако, пока нет никакой информации об пострадавших или злоумышленниках.

Очевидцы происшествия рассказали, что молодые люди в масках и черной одежде, которые шли от машины к машине, разбивали стекла, лили внутрь воспламеняющиеся жидкости, а затем поджигали. Они избирали местом поджога парковки возле торговых центров или больниц.