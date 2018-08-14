15:31 14.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В киевской квартире произошло два взрыва - ВИДЕО

Во вторник, 14 августа, в жилом доме на Куреневке в Киеве в одной из квартир прогремели два взрыва.

В киевской квартире произошло два взрыва - ВИДЕО

В квартире на 3-м этаже прогремело два взрыва, а затем начался пожар, сообщает Киев Оперативный.

Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание и эвакуировали мужчину 1951 года без сознания. Пострадавший был срочно госпитализирован.

По предварительной информации, в квартире могли взорваться старые ламповые телевизоры, однако, произошло это до пожара, или уже во время возгорания, пока не известно.

Как сообщал "УРА-Информ", в поселке Безлюдовка Харьковской области из-за взрыва неизвестного предмета мужчина получил травматическую ампутацию пальцев и осколочные ранения. 


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