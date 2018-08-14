Консул Украины поддерживает контакт с полицией после обрушения моста в Италии

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, в результате обвала моста в Генуе погибли десятки людей. При этом спасатели опасаются, что многие жертвы среди гражданского населения еще остаются погребенными под развалинами двух жилых домов.

"Консул Украины в Милане поддерживает оперативный контакт с полицией", - говорится в сообщении.

По поводу инцидента работают горячие линии: +39 3487254038, "горячая линия" МИД: +38 044 238 16 57.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время обрушения на мосту в городе Генуя находилось не менее десятка автомобилей. По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, он уже направляется на место катастрофы вместе со своим заместителем.