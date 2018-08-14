Из-за мощного тайфуна в Китае эвакуировано около десятка городов

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Центр по контролю за наводнениями.

Так, эвакуационные меры были оглашены в 10 городах на побережье Восточно-Китайского моря, включая крупнейшие населенные центры провинции Тайчжоу, Вэньчжоу и Чжоушань. Около 204,949 человек лишили свои дома.

Кроме того, из открытого моря в порты и безопасные районы ушли 20,9 тыс. рыболовных судов и более 4 тыс. других плавсредств.

Также ожидается, что такие погодные условия могут повлечь за собой сильные дожди. Однако потом в движении по направлению к центральной части страны сила его будет ослабевать и он направится на северо-запад.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 4,7 баллов по шкале Рихтера. При этом накануне страной пронесся тайфун, из-за которого отменили десятки авиарейсов, а ранее была аномальная жара.