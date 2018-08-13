13:54 13.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Испании число пострадавших при обрушении платформы превысило 310 - ВИДЕО

Министр здравоохранения провинции Галисия Хесус Васкес Альмуинья рассказал, что из-за обрушения деревянной платформы в испанском городе Виго пострадали 313 человек.

В Испании число пострадавших при обрушении платформы превысило 310 - ВИДЕО

Об этом передает Europa Press.

Как отмечается, все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Так, среди 313 человек, у пятерых пациентов очень тяжелые травмы. В частности, у них в основном переломы и у некоторых травмы головы.

"Я был во всех больницах, где находится большая часть пациентов", У них в основном ушибы, пострадавшие спокойно сотрудничают со службами здравоохранения", - подчеркнул министр Испании.

В настоящее время число пострадавших все еще уточняется.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский исполнитель Дмитрий Монатик во время концерта в Минске неожиданно свалился со сцены. По всей видимости артист не заметил препятствия в танце.


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