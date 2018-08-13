На острове Ломбок в результате землетрясения погибли 436 человек - ВИДЕО

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что сейчас 1350 пострадавших нуждаются в медицинской помощи.

В то же время более 350 000 жителей острова остались без крыши над головой.

В частности, финансовые потери курортного острова в результате природной катастрофы оценивается в примерно 345 000 000 долларов США.

Как сообщал "УРА-Информ", Север Германии понес убытки после того, как сильные грозы прошли на ее территории. Сильные дожди затопили Германию - ФОТО Как сообщает Tagesschau, шесть человек были ранены в результате разгула стихии. Из-за непогоды работа железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта была нарушена.