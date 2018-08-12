10:16 12.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

За прошедшие сутки, 11 августа, пророссийские наемники в районе проведения операции Объединенных сил 34 раза открывали огонь по позициям украинских военных, один боец ВСУ получил ранение.

За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

Об этом сообщил штаб ООС на своей страничке в Facebook.

Как отмечается, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами.

Также российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки и Широкино. Кроме этого, российские войска открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово.

Вследствие боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Бердянске Запорожской области нетрезвый мужчина зверски избил военнослужащего операции Объединенных сил. Пострадавшим оказался солдат 1999 года рождения. Нападавший мужчина оглушил военнослужащего, нанеся последнему тяжелые телесные повреждения. 


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