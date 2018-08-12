За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

Об этом сообщил штаб ООС на своей страничке в Facebook.

Как отмечается, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами.

Также российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки и Широкино. Кроме этого, российские войска открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово.

Вследствие боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Бердянске Запорожской области нетрезвый мужчина зверски избил военнослужащего операции Объединенных сил. Пострадавшим оказался солдат 1999 года рождения. Нападавший мужчина оглушил военнослужащего, нанеся последнему тяжелые телесные повреждения.