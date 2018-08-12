22:27 12.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области в озере утонули двое детей

В Житомирской области в воскресенье, 12 августа, на озере утонули двое десятилетних детей.

В Житомирской области в озере утонули двое детей

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, около полудня к сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что на водоеме в селе Оленичи Овручского района утонуло двое детей.

На месте происшествия выяснилось, что 16-летний парень, проходя мимо озера, заметил в воде недалеко от берега тела ребят. Юноша сразу бросился в водоем и поочередно достал их их, но, к сожалению утопленники были уже без признаков жизни.

Погибшими оказались двое парней 2008 года рождения, жители соседнего села Хлопляны.

Все обстоятельств трагического происшествия устанавливаются правоохранителями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле села Бродовское Ровенской области в реке утонули две сестры 12 и 13 лет.


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