В Манчестере устроили стрельбу после карнавала, десятки раненых

Об этом сообщает Sky.

Как отметили сотрудники полиции, стрельба случилась в районе Мосс-Сайд. Там проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться. Тем не менее без пострадавших в этот раз не обошлось, ранения получили более 10 ни в чём не повинных людей.

В настоящее время правоохранители устанавливают все причины стрельбы. Вместе с тем в этом районе сейчас переброшены усиленные наряды оперативников.

"Ситуация под контролем", - подчеркнули полицейские.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одной из школ американского штата Джорджия школьник начал стрелять по своим одноклассникам и их родителям во время вручения дипломов об окончании учебного заведения. В результате на выпускной церемонии появилось три машины полицейских, которые полностью оцепили школьное здание и принудили стрелка сдаться.