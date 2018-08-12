10:33 12.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Манчестере устроили стрельбу после карнавала, десятки раненых

Сегодня ночью, 12 августа, в британском Манчестере после городского карнавала произошла перестрелка со смертельным исходом. В результате инцидента не менее 10 человек получили многочисленные ранения.

В Манчестере устроили стрельбу после карнавала, десятки раненых

Об этом сообщает Sky.

Как отметили сотрудники полиции, стрельба случилась в районе Мосс-Сайд. Там проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться. Тем не менее без пострадавших в этот раз не обошлось, ранения получили более 10 ни в чём не повинных людей. 

В настоящее время правоохранители устанавливают все причины стрельбы. Вместе с тем в этом районе сейчас переброшены усиленные наряды оперативников. 

"Ситуация под контролем", - подчеркнули полицейские.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одной из школ американского штата Джорджия школьник начал стрелять по своим одноклассникам и их родителям во время вручения дипломов об окончании учебного заведения. В результате на выпускной церемонии появилось три машины полицейских, которые полностью оцепили школьное здание и принудили стрелка сдаться.


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