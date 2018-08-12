Под Запорожьем на трассе мужчина открыл стрельбу по машинам, пострадали два человека

В результате инцидента пострадали два человека. Среди пострадавших есть ребенок.

Как сообщает пресс-служба полиции области, около пяти часов утра в Кирилловское отделение полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Кирилловка - Мелитополь в районе села Шелюги Акимовского района, неизвестный стреляет из охотничьего ружья по проезжающим авто.

В результате стрельбы женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения получили незначительные телесные повреждения. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

В полиции уточнили, что правонарушитель был задержан. Им оказался 27-летний житель села Охримовка. Полиция установила, что мужчина похитил гладкоствольное охотничье ружье из гаража односельчанина.

По факту стрельбы открыто уголовное дело по статьям Хулиганство и ч Кража Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.