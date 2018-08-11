В столице полисмен в одиночку обезвредил и задержал вооруженного грабителя - ФОТО

По предварительной информации, неизвестный выхватил мобильный телефон у одного из местных жителей и начал бежать в сторону метро "Дарница". Пострадавший сразу стал звать на помощь и догонять грабителя. Полицейский, который выполнял свои служебные обязанности и возвращался с вызова, услышал крики на соседней улице.

В результате работник ювенальной превенции задержал мужчину, который бежал и оглядывался. Через несколько минут к полицейскому подошел местный житель и сообщил, что задержан только его ограбил.

Задержанным оказался 27-летний житель Полтавской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж.

Вору грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему объявлена ​​подозрение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице правоохранители задержали вора, который с помощью альпинистского снаряжения украл из многоэтажки в Одессе 1 млн долларов.