12:10 11.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице полисмен в одиночку обезвредил и задержал вооруженного грабителя - ФОТО

В Деснянском районе столицы правоохранитель в одиночку задержал "матерого" вора. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В столице полисмен в одиночку обезвредил и задержал вооруженного грабителя - ФОТО

По предварительной информации, неизвестный выхватил мобильный телефон у одного из местных жителей и начал бежать в сторону метро "Дарница". Пострадавший сразу стал звать на помощь и догонять грабителя. Полицейский, который выполнял свои служебные обязанности и возвращался с вызова, услышал крики на соседней улице.

В результате работник ювенальной превенции задержал мужчину, который бежал и оглядывался. Через несколько минут к полицейскому подошел местный житель и сообщил, что задержан только его ограбил.

Задержанным оказался 27-летний житель Полтавской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж.

Вору грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему объявлена ​​подозрение. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице правоохранители задержали вора, который с помощью альпинистского снаряжения украл из многоэтажки в Одессе 1 млн долларов.

 


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