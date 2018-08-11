09:34 11.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно боевики опять обстреляли позиции украинских военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 36 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.  

На востоке Украины неспокойно боевики опять обстреляли позиции украинских военных

Традиционно количество вражеских обстрелов увеличилось в темное время суток. Из крупнокалиберных пулеметов, огнестрелов и минометов досталось украинским ратникам в районе Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Боевики пытались провести рейд в тыл наших защитников в районе Павлополя и Гнутово, бойцы ВСУ вынуждены были открыть превентивный огонь. 

На Мариупольском в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино противник несколько раз пытался провоцировать ВСУ стрелковым огнем. В результате ночных обстрелов никто из украинских военных не пострадал. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 40 тыс. человек.

 


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