На востоке Украины неспокойно боевики опять обстреляли позиции украинских военных

Традиционно количество вражеских обстрелов увеличилось в темное время суток. Из крупнокалиберных пулеметов, огнестрелов и минометов досталось украинским ратникам в районе Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Боевики пытались провести рейд в тыл наших защитников в районе Павлополя и Гнутово, бойцы ВСУ вынуждены были открыть превентивный огонь.

На Мариупольском в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино противник несколько раз пытался провоцировать ВСУ стрелковым огнем. В результате ночных обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 40 тыс. человек.