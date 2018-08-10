В Запорожье в результате ДТП погибли 5 детей

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, следователи начали уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

По данным полиции, ДТП произошло на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское, столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси, в котором находились 20 человек.

Как сообщал "УРА-Информ", в четверг, 9 августа, в Полтавской области на автодороге Киев-Харьков столкнулись два автомобиля. В Полтавской области столкнулись два автомобиля, погибла женщина - ФОТО В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. При этом двое детей получили травмы. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, авария произошла около четырех часов дня возле села Александровка Пирятинского района. Тут по неизвестным пока причинам столкнулись автомобили Skoda, за рулем которого находился 79-летний мужчина,и "ВАЗ Калина" под управлением 32-летнего мужчины.