10:39 10.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Великобритании назвали стоимость расследования дела Скрипалей

Представитель британской полиции Ангус Макферсон рассказал, что расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обошлось полицейским в 8,5 млн. евро.

В Великобритании назвали стоимость расследования дела Скрипалей

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Макферсона.

Как отмечается, около 9 млн долларов потратили на привлечение специалистов из других служб,, еще 1,7 млн долларов ушло на сверхурочную работу полиции графства Уилтшир.

При этом, все остальные расходы связаны с утилизацией и заменой полицейских авто, которые могли подвергнуться заражению опасным веществом.

В данную сумму не входят расходы Скотленд-Ярда.

Кстати, на сегодняшний день полиция Уилтшира рассчитывает, что британское правительство покроет все расходы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в качестве реакции на попытку убийства с использованием нервно-паралитического вещества в Лондоне США хотят ввести новые санкции против Москвы. Так правительство Трампа реагирует на внутрипартийную критику.


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