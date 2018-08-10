В Великобритании назвали стоимость расследования дела Скрипалей

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Макферсона.

Как отмечается, около 9 млн долларов потратили на привлечение специалистов из других служб,, еще 1,7 млн долларов ушло на сверхурочную работу полиции графства Уилтшир.

При этом, все остальные расходы связаны с утилизацией и заменой полицейских авто, которые могли подвергнуться заражению опасным веществом.

В данную сумму не входят расходы Скотленд-Ярда.

Кстати, на сегодняшний день полиция Уилтшира рассчитывает, что британское правительство покроет все расходы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в качестве реакции на попытку убийства с использованием нервно-паралитического вещества в Лондоне США хотят ввести новые санкции против Москвы. Так правительство Трампа реагирует на внутрипартийную критику.