В Великобритании назвали стоимость расследования дела Скрипалей

Представитель британской полиции Ангус Макферсон рассказал, что расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обошлось полицейским в 8,5 млн. евро.
Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Макферсона.
Как отмечается, около 9 млн долларов потратили на привлечение специалистов из других служб,, еще 1,7 млн долларов ушло на сверхурочную работу полиции графства Уилтшир.
При этом, все остальные расходы связаны с утилизацией и заменой полицейских авто, которые могли подвергнуться заражению опасным веществом.
В данную сумму не входят расходы Скотленд-Ярда.
Кстати, на сегодняшний день полиция Уилтшира рассчитывает, что британское правительство покроет все расходы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в качестве реакции на попытку убийства с использованием нервно-паралитического вещества в Лондоне США хотят ввести новые санкции против Москвы. Так правительство Трампа реагирует на внутрипартийную критику.