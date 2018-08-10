В Швейцарии сошел грязевой поток - ВИДЕО

Местные жители снимали поток грязи и камней на видео и с криками бежали, когда он приближался к ним.

На видео видно, как сель сходит большим рвом и засыпает дорогу, снося все, что попадается на пути.

На другом видео показано, как грязь извергался из-под моста на дорогу и засыпал машины, которые были припаркованы рядом. Впрочем, никто из людей не пострадал.

Причиной возникновения селевого потока считают сильные ливни и интенсивное таяние льда в горах.

Как сообщал "УРА-Информ", Север Германии понес убытки после того, как сильные грозы прошли на ее территории.