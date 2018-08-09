В Полтавской области столкнулись два автомобиля, погибла женщина - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. При этом двое детей получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, авария произошла около четырех часов дня возле села Александровка Пирятинского района. Тут по неизвестным пока причинам столкнулись автомобили Skoda, за рулем которого находился 79-летний мужчина,и "ВАЗ Калина" под управлением 32-летнего мужчины.

От сильного удара телесные повреждения, от которых умер, получил пассажир ВАЗа - 30-летняя жительница Днепропетровской области. Двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте десяти и шести лет с травмами увезли в больницу.

Сотрудники полиции на месте происшествия устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Одесской области столкнулись авто и микроавтобус, есть погибший и пострадавшие. Авария произошла около двух часов ночи. "Mercedes" на заграничной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Renault". В результате ДТП четверо пассажиров авто и трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.