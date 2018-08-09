13:57 09.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Львовской области дотла сгорело 20 тысяч квадратных метров поля - ФОТО, ВИДЕО

В Львовской области в среду вечером, 8 августа, в поле произошел масштабный пожар.

В Львовской области дотла сгорело 20 тысяч квадратных метров поля - ФОТО, ВИДЕО

В Пустомытовском районе по неизвестным пока причинам загорелась стерня. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в селе Гаи на открытой территории.

13 спасателей и четыре единицы спецтехники сразу же после сообщении о возгорании принялись тушить огонь. Вместе с тем, что пожарным очень быстро удалось ликвидировать пожар, огонь успел уничтожить около 20 тысяч квадратных метров стерни.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения горения устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Португали продолжают бушевать лесные пожары. Число пострадавших уже выросло до 32 человек. Еще более полутора сотен жителей были эвакуированы из своих домов. Среди пострадавших один человек находится в очень тяжелом состоянии. Его доставили в больницу Лиссабона.


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