10:53 07.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии из-за аномальной жары 70 тысяч человек

В течение трех месяцев в Японии с тепловыми ударами госпитализировано рекордное число местных жителей. Так, с начала лета в больницы попали 71266 человек. 

В Японии из-за аномальной жары 70 тысяч человек

Об этом объявило министерство по административным делам и коммуникациям страны во вторник, седьмого августа.

По информации ведомства, за прошлую неделю 13 человек погибли и 13 575 человек попали в больницы из-за жары, установившейся на всей территории страны.

В большинстве регионов Японии столбик термометра днем поднимается до отметки +35 градусов, а в некоторых районах воздух прогревается и до 40 градусов. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала августа текущего года на водоемах Украины уже утонуло более двух десятков людей. Среди них есть и дети. 


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