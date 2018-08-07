В Японии из-за аномальной жары 70 тысяч человек

В течение трех месяцев в Японии с тепловыми ударами госпитализировано рекордное число местных жителей. Так, с начала лета в больницы попали 71266 человек.
Об этом объявило министерство по административным делам и коммуникациям страны во вторник, седьмого августа.
По информации ведомства, за прошлую неделю 13 человек погибли и 13 575 человек попали в больницы из-за жары, установившейся на всей территории страны.
В большинстве регионов Японии столбик термометра днем поднимается до отметки +35 градусов, а в некоторых районах воздух прогревается и до 40 градусов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала августа текущего года на водоемах Украины уже утонуло более двух десятков людей. Среди них есть и дети.