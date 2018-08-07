В Японии из-за аномальной жары 70 тысяч человек

Об этом объявило министерство по административным делам и коммуникациям страны во вторник, седьмого августа.

По информации ведомства, за прошлую неделю 13 человек погибли и 13 575 человек попали в больницы из-за жары, установившейся на всей территории страны.

В большинстве регионов Японии столбик термометра днем поднимается до отметки +35 градусов, а в некоторых районах воздух прогревается и до 40 градусов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала августа текущего года на водоемах Украины уже утонуло более двух десятков людей. Среди них есть и дети.