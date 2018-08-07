В Германии произошел пожар на железнодорожной станции, пострадали 40 человек

В результате возгорания пострадали около 40 человек. При этом 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщает газета Die Zeit, огонь перекинулся на восемь ближайших домов, вынудив реагировать в общей сложности около ста человек.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Предполагается, что огонь мог начаться из-за искр, которые вылетели из-под проезжавшего мимо поезда.

В настоящий момент спасателя все еще пытаются погасить огоно. На месте происшествия работают спасатели. Железнодорожный маршрут Кельн-Франкфурт временно перекрыт, сроки возобновления работы линии неизвестны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, более тысячи спасателей при поддержке 19 самолетов и нескольких сотен единиц спецтехники борются с большим пожаром на юге Португалии, недалеко от популярных пляжей курортного региона Алгарве. Как сообщает Associated Press, власти надеялась, что ночная температура позволит спасателям взять огонь под контроль. Однако во вторник чиновники заявили, что сильные ветры подпитывают пламя, которое распространяется через сухой и в основном недоступный лес.