Во Франции разбился самолет, погибло три человека

В результате крушения погибли три человека. Как сообщает Le Monde, на борту самолета были две женщины и мужчина. Никто из них не выжил.

Самолет развалился на несколько частей. Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в американском штате Южной Калифорнии в понедельник утром, 6 августа, потерпел крушение двухмоторный самолет. В результате трагедии пять человек погибли. Как сообщил официальный представитель Управления авиатранспорта Соединенных Штатов америки Арлен Салак, крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн, у автомобильной парковки.