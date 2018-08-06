16:52 06.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Подозреваемого в нападении на Гандзюк взяли под стражу

Херсонский городской суд постановил взять под стражу Николая Новикова, которого подозревают в нападении на Екатерину Гандзюк, до 1 октября включительно.

Подозреваемого в нападении на Гандзюк взяли под стражу

Суд отметил, что показания его сестры Ирины о том, что они вместе отдыхали на море в день нападения, не может служить доказательством невиновности из-за их родственных связей.

Слова Ирины Кодаковои следует проверить в рамках досудебного расследования, сказал судья.

Поэтому он поддержал ходатайство прокуратуры о заключении Новикова под стражу на 60 суток.

Суд решил, что есть основания полагать, что Новиков может скрываться от органов досудебного расследования, скрыть или исказить доказательства, воздействовать на потерпевшую, свидетелей или экспертов.

Как сообщал "УРА-Информ", Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал главный мотив нападения преступников на Екатирину Гандзюк. Соответствующая запись появилась на видеохостинге YouTube. Из всех возможных вариантов и мотивов нападения Луценко выделил 5 ключевых: активная общественная позиция Екатерины, которая мешала разным чиновникам, бизнесменам, бандитам заниматься незаконными делами, а также внедрять "русский мир" в Херсонской области.


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