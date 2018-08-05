18:19 05.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице неизвестный с саблей бросался на прихожих

Полиция Киева задержала мужчину, который пытался зарезать прохожего саблей. Об этом передает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

В столице неизвестный с саблей бросался на прихожих

По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента ювелирной саблей. Далее мужчина стал разгуливать улицами города и кидаться на прохожих. На место происшествия прибыл полицейский патруль, который и усмирил дебошира. 

Раненого госпитализировали в больницу, где оказали помощь, его жизни ничего не угрожает. 

На данный момент возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит наказание до семи лет лишения свободы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Подольском районе нетрезвый уголовник зарезал своего товарища. Задержанным оказался 39-летний уроженец Полтавской области, который долгое время находился в розыске за изнасилование. 


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