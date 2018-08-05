В столице неизвестный с саблей бросался на прихожих

По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента ювелирной саблей. Далее мужчина стал разгуливать улицами города и кидаться на прохожих. На место происшествия прибыл полицейский патруль, который и усмирил дебошира.

Раненого госпитализировали в больницу, где оказали помощь, его жизни ничего не угрожает.

На данный момент возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Подольском районе нетрезвый уголовник зарезал своего товарища. Задержанным оказался 39-летний уроженец Полтавской области, который долгое время находился в розыске за изнасилование.