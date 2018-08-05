В Швейцарии потерпел крушение самолет с туристами

Сообщается, что из 17 пассажиров и трех членов экипажа не выжил. Сейчас на месте происшествия работает полиция, спецслужбы, спасатели и медики.

По предварительной информации, самолет ударился об землю на большой скорости и загорелся. Признаков внешнего вмешательства на корпусе самолета не обнаружено. Вероятно, технические неполадки могли возникнуть внутри транспортного судна на высоте более 2,5 тыс метров.

На данный момент известно, что летел из Локарно на юге Швейцарии, в базу компании в Дюбендорфе в Цюрихе. На его борту находились граждане Швейцарии и Австрии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, который готовился вылететь в Прагу, эвакуировали после появления дыма на борту.