В Кении произошла масштабная авария, погибли дети

В результате аварии девять школьников погибли. Еще 31 человек пострадал. Как сообщает Синьхуа информацию о дорожно-транспортном происшествии подтвердила местная полиция.

По данным правоохранителей школьники возвращались из поездки в приморский город Момбаса, когда на шоссе Тика-Гарисса примерно в полночь произошла авария. При этом восемь школьников погибли на месте, а один скончался по дороге в больницу.

Всего на момент аварии в автобусе находились 50 человек, в том числе учителя.

По словам полиции, автобус двигался на большой скорости и пытался совершить обгон, когда столкнулся с идущим навстречу грузовиком. После столкновения автобус потерял контроль и упал в реку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на трассе Киев-Одесса возле села Троицкое Любашевского района иномарка насквозь просочилась сквозь отбойник. По предварительной информации, водитель Hyundai Elantra пыталась объехать собаку, которая выбежала на проезжую часть, но не справилась с управлением и совершила наезд на придорожный отбойник. Столкновение было такой силы, что автомобиль полностью прошел сквозь опору.