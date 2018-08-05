10:00 05.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские бандформирования 33 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. 

На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

На Донецком и Луганском направлениях украинским защитникам пришлось отражать минометные и пулеметные атаки около Крымского, Новозвановка, Троицкого, Новолуганское, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, опытно, Чермалык Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. В районе Широкино ВСУ вынуждены были открыть превентивный огонь из-за передвижение диверсионной группы противника. 

На Мариупольском направлении провокации со стороны пророссийских бандфомирований зафиксированы не были.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий украинской армии погиб и двое получили ранения, о потерях в рядах боевиков не сообщается. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пророссийские боевики обстреляли толпу подростков в Горловке Донецкой области. В результате атаки пострадало несколько человек.  


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