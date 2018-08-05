На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

На Донецком и Луганском направлениях украинским защитникам пришлось отражать минометные и пулеметные атаки около Крымского, Новозвановка, Троицкого, Новолуганское, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, опытно, Чермалык Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. В районе Широкино ВСУ вынуждены были открыть превентивный огонь из-за передвижение диверсионной группы противника.

На Мариупольском направлении провокации со стороны пророссийских бандфомирований зафиксированы не были.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий украинской армии погиб и двое получили ранения, о потерях в рядах боевиков не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пророссийские боевики обстреляли толпу подростков в Горловке Донецкой области. В результате атаки пострадало несколько человек.